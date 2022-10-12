وزارة العمل تُطلق دورة لتدريب 100 باحثة عن عمل

أخبار ليبيا 24

أطلقت وزارة العمل والتأهيل، دورة تدريبية للباحثات عن عمل في مدينة سبها، وذلك تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة.

وزارة العمل أفادت في بيان لها بأن الدورة التدريبة التي أُطلقت في سبها و بالتعاون مع مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة تستهدفُ تدريب 100 باحثة عن عمل، بالإضافة لتدريب العاملات بالقطاع الصحي ببلدية سبها والبلديات المجاورة.

وأشارت الوزارة في ذات البيان إلى أن هذه الدورة ستستمر طيلة الأسبوعين القادمين، ومن ثمّ سيتمُ البدء في المرحلة الثانية من التدريب بعد إنتهاء المرحلة الأولى، موضحةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتدريب شريحة الباحثين عن عمل بما يتمتشى مع إحتياجات السوق المحلي.