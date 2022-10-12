الارصاد توضح موعد تراجع درجات الحرارة.. وامطار متفرقة رعدية بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 12/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى مستقر هذا اليوم ويوم الغد على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–35)مْ على مناطق الغرب، وتسجل على مناطق شرق ليبيا مابين (25–32)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير احتمال ظهور ضباب خفيف اخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراته وجنوبها حتى ابوقرين.

وتوقع التقرير تراجع درجات الحرارة وتكاثر السحب من يوم الجمعة على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر قد يصحبها سحب رعدية.

والله اعلــــــــــــــــــــــــــــــــم.