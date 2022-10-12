«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة آخر الليل على الساحل من الخمس إلى سرت؛ لحدوث ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وشمالية غربية اليوم على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من الخمس إلى سرت؛ لحدوث ضباب خفيف.