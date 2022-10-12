شركة البريقة تُرسل 6440 أسطوانة عاز طهي إلى طبرق

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إرسالها شُحنة من أسطوانات غاز الطهي إلى مدينة طبرق.

الشركة أوضحت في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أنها أرسلت 6440 أسطوانة غاز طهي إلى قسم المبيعات ببلدية طبرق، سيتمُ توزيعها على 22 محطة توزيع على مستوى البلدية والمناطق المجاورة لها.

وفي سياق موازٍ، قامت الشركة بإرسال 1050 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع الهاني بطرابلس، إضافة إلى توزيعها 2400 أسطوانة على مستودع سبها النفطي، سيتمُ توزيعها عبر 8 محطات توزيع بواقع 300 أسطوانة لكل محطة، على مناطق : سبها ومرزق ووتراغن وقطرون وأم الأرانب وغيرها.