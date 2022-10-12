مركز الأرصاد الجوية يتوقع استقرارًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، بيانات حديثة حول الوضع السائد والمتوقع لحالة الطقس، لليوم الأربعاء واليومين القادمين.

وتوقع المركز أن يبقي الطقس مستقرًا اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس على أغلب مناطق ليبيا، حيثُ تترواح درجات الحرارة القصوى ما بين (30 إلى 35) درجة مئوية على مناطق الغرب، وأن تُسجل مناطق شرق ليبيا ما بين (25 إلى 32) درجة مئوية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وبداية الصباح ليوم غد على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة وجنوبها حتى أبوقرين.

كما توقع المركز أن تتراجع درجات الحرارة وتتكاثر السحب يوم الجمعة على مناطق شمال ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر، ومن الممكن أن يصحبها سحب رعدية.