تفاصيل مروعة لمحرقة المهاجرين على شاطئ مدينة صبراتة

قال المستشار “علي زبيدة” وكيل النيابة في مكتب النائب العام، إن محرقة المهاجرين في مدينة صبراتة كانت بسبب خلافاً اندلع بين تشكيلين يمتهنان تهريب المهاجرين فأطلق أحدهما أعيرة نارية باتجاه خزان وقود القارب الذي كان يقل المهاجرين وهذه الأعيرة النارية أدت إلى إضرام النار في القارب بمن عليه مخلفًا 15 حالة وفاة بينها 11 جثة متفحمة من الجنسيتين الإريترية والإثيوبية.

واوضح زبيدة في تصريح له، ان مكتب النائب العام شكل فريق للتوجه إلى مسرح الجريمة فور وصول المعلومة للمعاينة وتحريز المحتويات الموجودة على متن القارب كما انتقل فريق التحقيق إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبراتة لمعاينة الجثث وتم استدعاء الطبيب الشرعي وأمره بأخذ عينات الحمض النووي.

واكد زبيدة انه وبعد سماع الشهود الناجين من الحادث وتعيين مترجم يجيد لغاتهم ولهجاتهم، تبين أن الواقعة تشكل جرمًا جنائيا وقد حامت الشبهات حول 4 أشخاص، فصدرت بحقهم أوامر ضبط، وكلفت النيابة مديرية أمن صبراتة وقسم البحث الجنائي بالمدينة وقوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية بالقبض عليهم وبعد البحث تم القبض على أول المطلوبين بإشراف ومتابعة النائب العام، وأحيل على النيابة العامة حيث تعرف عليه الشهود وأكدوا أنه من بين المشاركين في الواقعة.

واشار الي ان عمليات البحث والتحري أسفرت عن ضبط المتهم الثاني من أصل أربعة وبمواجهة الناجين له تم التعرف عليه هو الآخر، وتأكيد مسؤوليته المباشرة هو والمتهم الأول بجرائم القتل الجزافي وحيازة السلاح والذخائر بالإضافة لجرائم إيواء وتهريب المهاجرين غير النظاميين.

وقال في معرض توضيحه لحيثيات هذه الحادثة ان الإجراءات المكثفة نتج عنها اكتشاف 6 أوكار لإيواء المهاجرين عثر بداخلها على 159 مهاجرًا غير نظامي، من جنسيات مختلفة وتم ضبط قوارب ومعدات إبحار وأطقم نجاة وأسلحة نارية لتنفيذ هذه الجرائم كما تم ضبط 3 أفراد تابعين لعصابات تهريب في وقائع أخرى.

وحول العقوبات التي تنتظر المتهمين حال انتهاء التحقيقات والتثبت بشكل نهائي من تورطهم قال انها تتفاوت وتختلف من حيث تعدد الجرائم فالمتهمون ارتكبوا جرائم؛ القتل الجزافي، وحيازة ذخيرة وسلاح بدون ترخيص، وتهريب مهاجرين وفي هذه الواقعة 4 جرائم أشد عقوباتها الإعدام لكن مسألة الحكم من اختصاص محكمة الجنايات، ويختص سيادة النائب العام بتحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية.