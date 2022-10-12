أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، المهندس رمضان أبوجناح، مع مدير المركز الطبي العالمي بالقاهرة، اللواء طبيب أشرف عبد الراضي، المشكلات الخاصة بالعقد المبرم مع المركز لعلاج مرضى الضمور.

وناقش الجانبان تفعيل الاتفاقية، والتسوية المالية للحالات الأربع الأولى التي قدم لها العلاج بالمركز، وآلية قبول حالات الجديدة، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واتفق أبوجناح مع مدير المركز على استئناف العمل على إيفاد الحالات المتطابقة مع العلاج الجيني، مع إضافة فترة العلاج الطبيعي بثلاثة أشهر بدلا من شهر، وتأكيد بند التدريب للأطقم الطبية المرافقة.

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حضر الاجتماع مساعد مدير المركز للشؤون العلاجية اللواء طبيب أحمد ميرة، واللواء طبيب مراد الألفي تادرس رئيس اللجنة العلمية لمرضى ضمور الحركي الشوكي، والمقدم محمد حسني الطويل المدير المالي للمركز.

وعقب الاجتماع تفقد أبوجناح الطفل الليبي الموجود في المركز، واستمع لتفاصيل علاج الأطفال الذين تلقوا العلاج، وما وصلوا إليه من تحسن ملحوظ.

أبوجناح مع مسؤولي المركز خلال مشاهدة عرض عن الخدمات العلاجية المقدمة بالمركز