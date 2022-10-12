الكبير ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يبحثان تعزيز التعان في مكافحة غسيل الأموال

العنوان-طرابلس

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إيرك ميير، تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في لقاء بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أمس الثلاثاء، حسب بيان المصرف، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل بحث الكبير، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية، جوش هارس، مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي.

كما بحث الطرفان جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأمريكية، والأزمة الاقتصادية العالمية.