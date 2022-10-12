بلومبيرغ: تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة

الوطن|رصد

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض انتقادات الاتحاد الأوروبي والداخل الليبي لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا أن بلاده عازمة على المضي قدما في استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة لتأمين موارد طاقة جديدة، كما تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول والذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا إلى 32 مليار متر مكعب سنويا.

وبُني الاتفاق الأخير مع حكومة الدبيبة على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.