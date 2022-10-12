الشريف: يجب مشاركة تركيا القوية للدفاع عن حقوقنا وحماية مصالحنا 

علق فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على تصريح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، الذي خاطب فيه اليونان قائلًا: ” إذا كنتم تحتمون بالغرب فإننا نقول لكم صباح الخير استيقظوا من هذا الحلم فهذا لن يفيدكم وم يقف أحد بجانبكم”.

وكتبت الشريف على فيسبوك: «إن حقوق وطنك وشعبك لا يفيد فيها الاستجداء، بل يجب أن تكون قويا وشجاعًا لتنتزعها ولا تفرط أو تسلم فيها”. بحسب قوله.

وختم موضحًا؛ “لهذا فإن مشاركة الأقوياء تجعلك في الموقف الأكثر جدوى ودفاعًا عن حقوقك وحماية مصالحك”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن فيصل الشريف يعد من المدافعين عن التواجد العسكري التركي في ليبيا، ومن أشد المدافعين عن الاتفاقية الأخيرة التي تسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز والاستثمار في المياه الاقتصادية الليبية.