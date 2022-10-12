البدري: الشعب الليبي لم يمنح الشرعية لحكومة الدبيبة

الوطن|رصد

قال وكيل وزارة الخارجية سابقًا، عثمان البدري، إنّ الشرعية الحقيقية للشعب الليبي وهو لم يعطها للحكومة منتهية الولاية، والتي قد تناست ما هي مطالبات الشعب الليبي.

وأضاف البدري أنّ الشرعية لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق صناديق الاقتراع، وليس عن طريق الصفقات والاتفاقات التي تحقق مصالح البعض ويضفون عليها ثوب الشرعية فيفرضونها على الشعب الليبي.

وتابع البدري: “إنّ الوطنيين الليبيين يجمعون على رفض هذه السياسات والممارسات التي لا تقنع أحدًا، ولا يمكن أن يتقبلها بها الأحرار في هذه البلاد”، مشيرًا إلى أنّ الشعب الليبي لم يُمكّن من إعطاء شرعيته لمن يريد.