أوغلو: تركيا لن تطلب موافقة أحد عند توقيع أي اتفاق

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لن تطلب موافقة أحد عند توقيع أي اتفاق، وهدفها الوحيد هو ضمان وحدة وتكاتف واستقرار ليبيا.

وأكد أوغلو في تصريحات صحفية أن اليونان ليست الدولة الوحيدة المنزعجة من مذكرة التفاهم التي وقعناها مع ليبيا، كما أن هذه التصريحات تكررت عندما وقعنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 2019.

وأضاف أوغلو: لا أرى أي سبب يدعو للانزعاج، فهناك دول أوروبية وقعت اتفاقيات مع ليبيا، على سبيل المثال إسبانيا وقعت 8 مذكرات تفاهم في 2021، و إيطاليا وقعت مذكرتين في نفس العام.

وتابع: يقولون إن حكومة الدبيبة لا تمتلك صلاحية لتوقيع الاتفاقيات، لأنها لا تتمتع بالشرعية، أليس كذلك؟ إذن من الذي تتم دعوته للأمم المتحدة، أليس الدبيبة؟!

وأشار أوغلو إلى أن مسؤولو حكومة الوحدة يتلقون دعوات لحضور الاجتماعات الدولية، وليبيا تترأس الدورة الحالية للجامعة العربية، فأين عدم الاعتراف، مثل هذه التصريحات لا تتم إلا وفق المصالح الشخصية وتوقع أصحابها في ازدواجية المعايير.

وأكمل: تركيا وقفت دائمًا بجانب الحكومة الشرعية، وأبلغنا فتحي باشاغا، أن الحكومة الشرعية الحالية هي حكومة الدبيبة، وباشاغا كان أحد العناصر المهمة جدًا بالنسبة إلى تركيا، لأنه كان الأكثر تعاونًا معنا فيما يتعلق بحماية العاصمة طرابلس.