الشكري: صدور التقارير الرقابية بشكل ربع سنوي قد يخفف من إهدار المال العام

اقترح الخبير المصرفي، محمد الشكري، أن تصدر تقارير الجهات الرقابية، بصورة ربع سنوية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه التخفيف وتلافي إهدار المال العام في الوقت المناسب.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد اقترح أن تكون تقارير الجهات الرقابية ربع سنوية – ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد- بحيث يمكن التخفيف وتلافي إهدار المال العام في الوقت المناسب”.

وأضاف “اقترح تجميع وفرز وتصنيف الملاحظات الواردة في تقارير هذه الأجهزة على مدار العشر سنوات السابقة على مستوى كل وزارة ومؤسسة وشركة وأي وحدة من وحدات القطاع العام، ووضع منهج إصلاح للثغرات التي ينفذ منها الفساد مدعمة بوثائق شفافة وحاكمة لأعمالها”.

وتابع “فرصة سانحة للتفكير الإيجابي والتعلم من أخطائنا المتكررة لتأسيس ليبيا الجديدة إن خلصت النوايا”.