الخارجية الأمريكية: ندعم السيادة الليبية ولا يمكن لأي دولة فرض حل على الشعب الليبي

قالت الخارجية الأمريكية، إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الشعب الليبي، مؤكدة أنها تدعم سيادة ليبيا وأي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص على اتصال بكافة الأطراف وعقد بعض الاجتماعات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة ودار حوار مع جميع الأطراف.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هناك تحديات وبدون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى فراغ ستستغله الميليشيات للأسف.

وتابعت: نحن على اتصال بالحكومة المصرية لأننا نعلم أن الفوضى في ليبيا ستؤثر على مصر.