انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في صفاقس

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في مدينة صفاقس التونسية.

وتنعقد أعمال الدورة بمشاركة وزيري المواصلات محمد الشهوبي والعمل والتأهيل علي العابد، وعدد من رجال الأعمال الليبيين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

4 ورش عمل

ويعقد المنتدى، على مدار اليوم وغدا الخميس، تحت شعار «ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل»، تحقيقا لهدف استراتيجي هو بناء «اقتصاد تونسي- ليبي متكامل نحو أفريقيا جنوب الصحراء»، وتشارك غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة كضيف شرف في هذه النسخة.

ومن المقرر عقد أربع ورش عمل خلال الملتقى، تحمل الأولى عنوان «الطريق الصحراوي مصراتة- سبها- أغاديز (النيجر) للولوج إلى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء». والورشة الثانية تحمل عنوان «المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين تونس وليبيا»، والثالثة «تونس ليبيا نحو استراتيجية لوجستية مشتركة لتنمية التجارة البينية مع الدول الأفريقية»، والورشة الرابعة بعنوان «تطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا».

جانب من الحضور في المنتدى.

جانب من الحضور في المنتدى.