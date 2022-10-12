يسري: مدارس الغرياني معامل لتفريخ الإرهابيين

الوطن|رصد

أكد الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، محمد يسري، أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، سيواجه عزوفا حادا لتاريخه المعهود كونه أحد أسباب ما مرت به ليبيا بدعم من فتاويه والتي صاعدت الحروب والقتل في البلاد ودفعت بولاء الطلاب كوقود لها.

وقال يسري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الجميع يعلم أن مدارس الغرياني لن تكون إلا معامل لتفريخ الإرهابيين عبر محاولة إنشاء أجيال تتلقى أفكاره من خلال مدارس يفترض أن تكون رسمية كونها مدعومة من الدولة وتابعة لدار الإفتاء الليبية.

وفي إشارة لعزوف الليبيين عن هذه المدارس، كتب نجل المفتي المعزول سهيل الغرياني عبر حسابه في موقع فيسبوك، “.. حتى من يسعى للعمل في إنشاء المدارس لا يجد تعاونا في ذلك.. وتجربة دار الإفتاء وكلية العلوم الشرعية شاهدة على هذا للأسف” وفق قوله.