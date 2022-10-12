المنقوش تستقبل القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدى ليبيا “ماساكي أماديرا”.

وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بحث اللقاء “جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، وصولاً لانتخابات وطنية في أقرب وقت”.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا، ومن جهته أكد القائم بالأعمال سعي اليابان لتعزيز الشراكة الأفريقية –اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، خاصة لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.