الهنقاري لـ”أردوغان”: توكل على الله وابدأ التنقيب في المياه الليبية

حث المحلل السياسي لقنوات الإخوان محمد الهنقاري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوكل على الله والبدء في التنقيب في المياه الإقليمية الليبية.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “أوروبا سوف ترحب من وراء الستار بالتنقيب عن النفط والغاز؛ لإيجاد بدائل قريبة بدل النفط والغاز الروسي الذي لن يستقر إمداده لهم في المستقبل”.

وزعم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ«الفرعون» “سوف يبقى وحده لا نصير له في مواجهة تركيا” بحسب ادعائه.

وتابع الهنقاري؛ أن هناك “فوضى مرتقبة بعد تفكك الاتحاد الروسي، وسيبدأ الصراع بين الجمهوريات للسيطرة على المنابع وأنابيب الإمداد إلى أوروبا”.

وختم مواصلًا مزاعمه؛ “أما عن استفادة الليبين فهي مرهونة بالقضاء على الفساد والفاسدين بعد الانتخابات”، بحسب قوله