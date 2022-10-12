الوطنية للنفط: حريق في أحد مباني المؤسسة نتيجة التماس كهربائي ولا خسائر 

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن حريقًا اندلع بأحد مبانيها نتيجة التماس كهربائي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن الحريق وقع في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط القديم دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار في مكاتب أو ممتلكات المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الحريق وقع في العمارة (ج) بالدور الأرضي التابع لإدارة المعلومات المكتبة الفنية نتيجة التماس كهربائي.

وذكرت المؤسسة، أن منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى فعلت أجهزة الإنذار وتم اتباع كافة إجـراءات السلامة وإخلاء المبنى من العاملين دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن هيئة السلامة الوطنيـة وشركة مليتة وشركة البريقة قامت بإرسال سيارات إطفاء للمساندة والسيطرة على الحريق.