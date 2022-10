9 جهات إعلامية وحقوقية تطالب تصريف الأعمال بإلغاء القرار 811 الذي اصدره الدبيبة باقتراح من وليد اللافي

ليبيا – واكب تقرير إخباري الدعوات الموجهة رسميًا إلى حكومة تصريف الأعمال لإلغاء قواعد جديدة وضعتها لوسائل الإعلام عبر قرارها رقم 811 لسنة 2022.

التقرير الذي نشرته منظمة “المادة 19” الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد توجيه 9 منظمات وجمعيات ومؤسسات إعلامية هذه الدعوات للتراجع عن هذا القرار الخطير بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

وأضاف التقرير: إن هذه القواعد يترتب عليها مخاطر جسيمة على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي في ليبيا. فضلًا عن تهديدها لنزاهة أي عملية انتخابية مقبلة، مؤكدًا أن من بينها اشتراط موافقات من السلطات الأمنية والعسكرية أو جهاز المخابرات ما يعني السماح بتدخل هذه الجهات في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

وتابع التقرير: إن ما يزيد عدم استقلالية لجنة تنظيم عمل القنوات السمعية والبصرية المشرفة عليها دائرة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال الحضور القوي لهذه السلطات فيها؛ إذ يرأسها ضابط أمن سابق مع عدة ممثلين عن وزارة الداخلية بالحكومة وجهاز المخابرات.

وأضاف التقرير: إن منح أذونات العمل يتم بعد استيفاء وسائل الإعلام لمجموعة من الشروط التي تحدد الوضع القانوني لمؤسساتها المنتجة للمحتوى السمعي البصري وحصولها على ترخيص من الوزارة أو الجهاز اأو إدارة الضرائب ودفع الرسوم المطلوبة.

وبحسب التقرير، يطالب القرار المؤسسات السمعية والبصرية بدفع رسوم عالية تتراوح بين 20 و30 ألف دولار للقنوات التلفزيونية وما بين 7 و10 آلاف للمحطات الإذاعية، ما يمثل شروطًا غير عادلة ومانعة خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع ما بين 4 و20 ألفًا كل عام لتجديد ترخيصها.

وتابع التقرير: إن هذه الظروف تهدد استدامة المؤسسات الإعلامية التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوفِ موافقة الأجهزة الأمنية أو جهاز المخابرات، أو بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الباهظة. ناقلًا عن المنظمات الـ9 والجمعيات والمؤسسات وجهة نظرها بالخصوص.

وشددت هذه الجهات على وجوب ألا يسبب تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وضمان تعددية وتنوع المشهد الإعلامي وشفافية ملكية وسائل الإعلام في تولي حكومة تصريف الأعمال زمام الأمور في القطاع، فيما تتطلب الانتخابات حماية المؤسسات الإعلامية من التوترات السياسية والتهديدات بالإغلاق.

ودعت هذه الجهات الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخطير وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام واستقلاله والتعددية والإعلاميين وجدوى الوسائل العاملة في القطاع.

وبين التقرير أن الجهات الموقعة على الدعوات هي منظمات “المادة 19″ و”أمان ضد التمييز” و”مراقبة الجرائم الليبية” و”عدالة” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”المركز الليبي لحرية الصحافة” و”بلادي لحقوق الإنسان” و”مؤسسة المدافعين” و”المساعدة القانونية الليبية”.

ترجمة المرصد – خاص

