المنفي يلتقي الرئيس الجزائري

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية.

ووصل المنفي، أمس إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس تبون، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ويرافق المنفي إلى الجزائر رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

وكان في مقدمة مستقبلي المنفي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان. حيث جرت مراسم استقبال رسمية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة المنفي إلى الجزائر تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري إن الزيارة تستمر يومين.