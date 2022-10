ليبيا – تدارس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز سبل تعزيز العلاقات السياسية الثنائية بين المجلس وتركيا.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد يلماز للافي حرص تركيا على دعم الاستقرار في ليبيا وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والمسار السياسي للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعة، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

وبحسب البيان، أشاد اللافي بالجهود التركية التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر دعمها للعملية السياسية، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية التركية من خلال تنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات.

Shares

The post اللافي: الرئاسي داعم لتنفيذ مذكرات التفاهم الخادمة لمصلحة ليبيا وتركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية