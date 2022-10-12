الخارجية التركية: نرفض تفتيش سفننا المتجهه إلى ليبيا

الوطن|رصد

أكدت وزارة الخارجية التركية أن بلادها تصر على التمسك برفض طلب تفتيش أي سفينة تابعة لها من قبل عملية إيريني التابعة للاتحادالأوروبي، المكلفة بمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر المتوسط.

وبعد طلب إيريني، ردّ المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، قائلًا: “من حيث المبدأ نرفض جميع طلبات تفتيش سفننا من قبلإيريني وذلك بعد الصعود غير القانوني على متن سفينة تجارية كانت ترفع العلم التركي في نوفمبر 2020 دون موافقتنا“.

وكشفت قيادة إيريني عن رفض السلطات التركية طلب تفتيش السفينة “إم. في. ماتيلد. إيه” قبل دخولها إلى السواحل الليبية ليلة أول منأمس، معربة عن استيائها للرفض التركي.

ووصفت قيادة العملية إيريني الرفض التركي بأنه انتهاك واضح لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، في حين ذكّرت قيادة العملية، في بيان،بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط.

وكانت إيريني قد أعلنت في الأول من أكتوبر الحالي تقريرها لشهر سبتمبر الماضي، الذي أكد رصد ومراقبة 38 رحلة مشبوهة، والاستمرارفي مراقبة 25 مطاراً، و16 ميناءً ومحطات نفطية، والتحقق في 156 سفينة تجارية عن طريق الاتصال اللاسلكي، وإجراء 18 زيارة للسفنبموافقة القادة.