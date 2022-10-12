العثور على مهاجرين متجمّدين داخل ثلاجة شاحنة قبل انطلاقهم إلى أوروبا

عثرت قوات الأمن الليبية على مهاجرين متجمّدين بالبرد بعدما وضعهم مهربون داخل ثلاّجة شاحنة في محاولة لتمويه الشرطة، أثناء عملية نقلهم إلى السواحل الغربية لليبيا، قبل انطلاقهم إلى البحر في رحلة هجرة غير شرعية نحو أوروبا.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير القانونيين بأحد الشواطئ بالساحل الغربي.

وأوضحت الإدارة أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية ضبطوا المهاجرين غير القانونيين، أثناء محاولة تهريبهم على متن شاحنة نوع ثلاجة لغرض تمويه رجال الشرطة.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وذلك بحضور عضو عن نيابة الهجرة وفتح محضر بالخصوص، وإحالة المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من حيث الاختصاص.