ليبيا الان

لنقي: إعلان أردوغان بدء التنقيب في المياه الليبية نسف لعملية برلين

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علقت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلن خلالها بدء التنقيب في المياه الإقليمية الليبية.

وقالت لنقي في تصريح صحفي، إن “تصريحات أردوغان حول بدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية يعد تحديا للاتحاد الأوروبي ونسفاً لعملية برلين”.

وكان الرئيس التركي قد صرح الإثنين الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، قائلًا: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.

وختم التقرير موضحًا أنه بـ “اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.

الوسوم

لنقي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك