لنقي: إعلان أردوغان بدء التنقيب في المياه الليبية نسف لعملية برلين

علقت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلن خلالها بدء التنقيب في المياه الإقليمية الليبية.

وقالت لنقي في تصريح صحفي، إن “تصريحات أردوغان حول بدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية يعد تحديا للاتحاد الأوروبي ونسفاً لعملية برلين”.

وكان الرئيس التركي قد صرح الإثنين الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، قائلًا: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.

وختم التقرير موضحًا أنه بـ “اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.