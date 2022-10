ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية مسألة أهم ما ينتظر القمة العربية المقبلة في الجزائر من تحديات ماثلة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، نقل عن مساعد وزير الخارجية المصرية سابقًا حسين هريدي تأكيده أن ملف العلاقات التركية العربية شهد تطورات إيجابية، رغم عدم قيام تركيا بإعادة تقييم لإستراتيجيتها في الشرق الأوسط أو ليبيا أو بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابع هريدي: إن عقد القمة يأتي بعد إنهاء قطيعة بين قطر ومصر ودول خليجية، ما يعني انعكاس هذا على ملفات مهمة ما يوجب إيلاء القادة العرب اهتمام خاص بأوضاع ليبيا ولبنان والعراق والسودان وتونس؛ لأن العالم العربي أجمع له مصلحة في مساعدتها في إدارة تحولاتها الديموقراطية بنجاح.

وتوقع هريدي مطالبة هؤلاء القادة لساسة ليبيا بمعالجة أزمة الشرعية السياسية المستمرة عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب فرصة لإنقاذ البلاد من الوقوع فريسة مرة أخرى لاستخدام القوة الذي كاد أن يمزقها قبل 3 سنوات.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post هريدي: القادة العرب في قمة الجزائر سيطالبون ساسة ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية