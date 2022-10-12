مستجدات العملية الانتخابية “محور” لقاء السائح والمنسق الياباني في ليبيا

الوطن|رصد

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدي ليبيا ماساكي أماديرا.

وبحث اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، كما تناول اللقاء تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وقام أماديرا والوفد المرافق له جولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للتأكيد علي جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم.

وأكد القائم بالأعمال خلال جولته، دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، مثمنًا جهود المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.