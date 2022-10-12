9 منظمات مدنية تُطالب الدبيبة بإلغاء قرار ضوابط مزاولة النشاط الإعلامي

طالبت 9 منظمات مدنية في بيان مشترك، حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، بإلغاء قرارها المتُعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي.

وقال البيان، إن الحكومة تسعى للسيطرة على قطاع الإعلام، خاصة وأن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التجاذبات السياسية.

وأكد البيان أن القرار تضمن شروطًا غريبة تنتهك حرية الإعلام، ما يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وأوضح أن البيان أن مخاطر القرار جسيمة على تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلاً عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة.

وناشد البيان حكومة الوحدة الوطنية سحب هذا القرار الخطير وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام، واستقلاليته، وتعدديته، وديمومته.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: “منظمة المادة 19 – جمعية عدالة للجميع – مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان – مؤسسة حقوقيون بلا حدود – منظمة رصد الجرائم الليبية – منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري – المركز الليبي لحرية الصحافة – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – المنظمة الليبية للمساعدة القانونية”.