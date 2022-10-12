«النويري» يبحث في «رواندا» مع نائبة رئيس مجلس الشورى القطري مد جسور التعاون

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، نائب رئيس مجلس الشورى القطري، حمدة بنت حسن السليطي والوفد المرافق لها، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق: “اللقاء يأتي على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، وتم بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، وسفير ليبيا لدى جمهورية رواندا”.

وأكد النويري، خلال اللقاء، ضرورة التنسيق بين البلدين وتعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني وتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا المعروضة على الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته، مشددا على التطلع لدعم مجلس النواب لإجراء الانتخابات في القريب العاجل.

وأضاف “الأزمة الليبية أزمة داخلية وخلافات سياسية ليبية بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تفاقم الأزمة، ويجب وقوف كل الأشقاء العرب على مسافة واحدة من كل الليبيين حتي تنتهى الأزمة”.

من جانبها أكدت السليطي، دعم دولة قطر لجهود السلام والاستقرار في ليبيا وحل الخلافات بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من أمير دولة قطر لتوطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الليبي وبأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا بها علاقات قوية.

وتابعت “نطمح لإنشاء مجموعة برلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى القطري لتعزيز العمل العربي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية حول المناصب الاستراتيجية والتشاور في البنود الطارئة التي تعرض على الاتحاد البرلماني الدولي”.