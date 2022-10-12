المنفي: نعول على دور الجزائر المهم في موقف موحد خلال القمة العربية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «دور الجزائر المهم، خصوصًا في القمة العربية، من خلال دور الدبلوماسية الجزائرية في خروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا».

وأعاد المنفي، خلال مؤتمر صحفي مع تبون في العاصمة الجزائرية «التأكيد على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي». من جهته، عبر الرئيس الجزائري عن الأمل في أن «يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي».

وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيسان جلسة مباحثات، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية.