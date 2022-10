أهرام أون لاين: مزايا لتفاهم ليبيا ومصر واليونان حول المناطق البحرية الوطنية

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية عن مزايا توافق ليبيا مع مصر واليونان بشأن المناطق البحرية الوطنية.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من تحليلاته صحيفة المرصد أكد أن القاهرة وأثينا تعتبران اتفاقية أنقرة مع هذه الحكومة امتدادًا لتلك المبرمة في العام 2019 بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

وبين التقرير أن هتين الاتفاقيتين غير قانونيتين ولا أساس لهما، ومن المحتمل أن تنتهكا الحقوق الاقتصادية لمصر واليونان في البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على ضرورة إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية للجغرافية وسياسات حسن الجوار فالجار المصري هو الأهم والشريك المستقبلي بالنسبة إلى ليبيا.

وأضاف التقرير: إن مصر تمثل القوة الطبيعية المهيمنة في العالم العربي والقادرة على ضمان الاستقرار والازدهار في ليبيا خلال المستقبل القريب بعد أن أرست الديبلوماسية المصرية الأسس المستقبلية القابلة للحياة في المنطقة الكبرى، فيما تقع أطول حدود بحرية للجار الليبي مع نظيره اليوناني.

وتابع التقرير: إن اليونان شريك أساسي بالنسبة إلى ليبيا يمكنه ضمان المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي فيما يمكن لأثينا والقاهرة بفضل عضويتهما المتعددة في المنظمات الدولية أن تساعدا بشكل كبير في التنمية الليبية. مشيرًا إلى أهمية العضوية المصرية بجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وأضاف التقرير: إن مصر ممثلة لمصالح العالمين العربي والإفريقي أمر ضروري لتقدم ليبيا في وقت يمكن فيه لليونان، متطرقًا لأهمية تحقيق اتصالات ثلاثية بين الجوانب المصري والليبي واليوناني بشأن مسألة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول الـ3.

ووصف التقرير هذا الأمر بخطوة كبيرة إلى الأمام من شأنها القضاء على جميع مناطق الغموض، في وقت من الممكن أن يشهد خلاله المستقبل القريب تمكن مصر وليبيا واليونان من التوقيع على اتفاقيات بالخصوص لمناطقها البحرية الوطنية بناء على القانون الدولي.

وأوضح التقرير أن اتفاقيات من هذا النوع من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة والتغلب على التدخلات الخارجية، ما يسمح للدول الـ3 بالمضي قدمًا في الاستكشاف الاقتصادي واستغلال احتياطيات الطاقة المتاحة في المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن أي توافق بالخصوص من الممكن أن تعقبه استضافة مصر لاجتماع ثلاثي أولي لبحث ذلك، فالمبادرة الديبلوماسية الجريئة ستكون ذات فائدة عظيمة؛ لأن البحر الأبيض المتوسط ​​ فضاء جيوسياسي مشترك والتعاون في مجال الطاقة هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية للجميع.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post أهرام أون لاين: مزايا لتفاهم ليبيا ومصر واليونان حول المناطق البحرية الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية