المنفي: القاعدة الدستورية هي البداية للوصول للانتخابات

الوطن|رصد

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه بحث مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون دور الجزائر المهم خصوصًا في القمة العربية، من خلال دور الدبلوماسية الجزائرية في خروج موقف عربي موحد بشأن ليبيا.

وأضاف المنفي خلال مؤتمر صحفي مع تبون في العاصمة الجزائرية تأكيده على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي.

من جهته، أكد الرئيس الجزائري أن الشعب الليبي ضحى كثيرا من أجل الجزائر أيام الثورة الجزائرية، مضيفًا تمنيه أن يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخلات خارجية.

وأتبع تبون أن ليبيا لها ثرواتها الكبيرة، مؤكدًا أنها دولة غنية، ومن المفترض أن تكون رفاهية الشعب واضحة للجميع، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم بدون الحل الوحيد للقضية الليبية، وهو الرجوع للشعب الليبي في اختيار من يحب وإعطاء الشرعية لمن يحب بانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان قد أجرى المنفي وتبون جلسة مباحثات للأزمة الليبية في وقت سابق اليوم، وفق الصفحتان الرسميتان للرئاسة الجزائرية والمجلس الرئاسي.