المنقوش لـ«دبلوماسي ياباني»: نبذل جهوداً لتعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا

استقبلت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدى ليبيا، ماساكي أماديرا.

وقال بيان صادر عن خارجية الدبيبة: “بحث اللقاء جهود حكومة الوحدة المؤقتة؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، وصولاً لانتخابات وطنية في أقرب وقت”.

وأضاف البيان “ناقش الجانبان تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا”.

وتطرقت المنقوش لأهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، خاصة لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.

من جهته، أكد القائم بالأعمال سعي بلاده لتعزيز الشراكة الأفريقية –اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.