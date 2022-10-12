الأسبوع المقبل صرف منحة الأولاد ثلاثة أشهر واستكمال صرف بطاقات (إيفاء) 

العنوان – طرابلس

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة اليوم الأربعاء، خطوات صرف منحة الأولاد خلال الأسبوع المقبل.

وتطرق الجانبان إلى إجراءات تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منح الأولاد عن أشهر (10-11-12) خلال الأسبوع المقبل لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة، استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما، ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، وكذلك معالجة إشكالية المناطق التي لا يوجد بها فروع لمصرف الجمهورية.

وتم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كافة المستفيدات، قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد مدير المشروع أن البطاقة المصرفية يمكن تحويل قيمتها إلى الحسابات الشخصية واستخدامها في الخدمات التي تساعد المستفيدات.