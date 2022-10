الطبلقي: 40 عضوًا من ممثلي برقة في مجلسي النواب والدولة ناقشوا في البيضاء تأسيس مجلس تشريعي

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي مناقشة تأسيس مجلس تشريعي من مجلسي النواب والدولة على مستوى إقليم برقة.

الطبلقي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قالت: “إن 40 عضوًا من ممثلي برقة في مجلسي النواب والدولة ناقشوا الثلاثاء في مدينة البيضاء أهمية توحيد الرؤية حول موضوع النظام الاتحادي، والأساس الدستوري لدستور سنة 1951، كما ناقشوا القضايا المتعلقة بإقليم برقة بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة”.

وأضافت الطبلقي أن الأعضاء تطرقوا لمشروع المصالحة الوطنية، وأكدوا ضرورة إنجاحه قبل الشروع في أي شيء.

الطبلقي أوضحت أن الأعضاء تناولوا دور الأجهزة التنفيذية وتوحيدها على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن الأعضاء اتفقوا على عمل جدول أعمال لجلسات قادمة أخرى، لمناقشة أهم القضايا وعلى رأسها المناصب السيادية، والمصالحة الوطنية ومشروع توزيع الثروة على الأقاليم وموضوع المقاعد الانتخابية.

