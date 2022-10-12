بعيو: تصريحات أردوغان حول استكشاف النفط في المياه الليبية “مجرد هراء”

الوطن|رصد

رد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إعلانه أن تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع الحكومة منتهية الولاية “رد” أن كل ما يقوله هراء.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ “ما يقوله أردوغان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية هو مجرد هراء وشعبويات“، مضيفًا ”هذا الهراء والشعبويات موجهة للداخل التركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية“.

وتابع بعيو في منشوره :”تركيا الإخوانية متخلفة جدا في تقنيات النفط، لكنها متقدمة جدًا في صناعة الجواري والحريم في غياب الأحرار وحضور العبيد“.

هذا وكان أردوغان قد أبدى رفضه لانتقادات الاتحاد الأوروبي اتجاه الاتفاقية التي وقعها مع الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.