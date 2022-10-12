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عبد العزيز: لم “أرى” أحداً تطاول على سماحة المفتي الغرياني إلا فضحه الله

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، أن كل من تطاول على المفتي المعزول الصادق الغرياني فضحه الله. على حد قوله.

وقال «عبد العزيز»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن ” لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار مُنتقصيهم معلومة”. بحسب تعبيره.

وأضاف “لم أرى أحد تطاول على سماحة المفتي إلا فضحه الله.. والحمد لله رب العالمين”. على حد زعمه.

وعلق أحد متابعه قائلًا “وكذلك لحوم كل المؤمنين، نسأل الله السلامة والستر”. ليرد عليه  «عبد العزيز» قائلًا: “لا شك أن الغيبة محرمة شرعاً، ولكن العلماء لهم مكانه خاصة ولذا الدفاع عنهم ومنع تطاول الرعاع عليهم واجب كل غيور”. بحسب تعبيره.

وأكمل “وتعميمك هنا أتمنى ألا يكون تهويناً من التطاول على العلماء ومحاولة مساواة التطاول عليهم بما يحدث بين بقية الناس من خلافات وتلاسن”. على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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