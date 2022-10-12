أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس ثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019.

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة العامة اتخذت تدابير رامية إلى ملاحقة المعتدين على الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا.

وأضاف البيان أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ حيث بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعها.

النيابة العامة: التعدي على مخصَّصات الخدمة الطبية والإيفاد

وتابع: «أظهرت إجراءات التحقيق أن هناك سلوكاً مؤثَّـمًا أعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات».

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وشملت التعديات، وفق البيان، «تحديد أوجه التصرّف في قيمة الأموال على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام».

وانتهت التحقيقات واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة، ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم، إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.