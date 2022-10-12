النويري يبحث مع نائب رئيس مجلس الشورى القطري تعزيز التواصل بين المجلسين 

العنوان – كيغالي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي سُبل تعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني.

وأكد النويري خلال اللقاء على ضرورة التنسيق بين البلدين وتعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني وتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا المعروضة على الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته.

وأشار النائب الأول إلى التطلع لدعم مجلس النواب لإجراء الانتخابات في القريب العاجل، مضيفاً بأن الأزمة الليبية أزمة داخلية وخلافات سياسية ليبية بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تفاقم الأزمة.

ولفت النويري إلى ضرورة وقوف كل الأشقاء العرب على مسافة واحدة من كل الليبيين حتى تنتهي الأزمة.

من جانبها أكدت السليطي، على دعم دولة قطر لجهود السلام والاستقرار في ليبيا وحل الخلافات بين الأطراف الليبية، مشيرة بأن هناك توجيهات من أمير دولة قطر لتوطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الليبي وبأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا بها علاقات قوية.

وأفادت أنها تطمح لإنشاء مجموعة برلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى القطري لتعزيز العمل العربي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية حول المناصب الاستراتيجية والتشاور في البنود الطارئة التي تعرض على الاتحاد البرلماني الدولي.

يشار إلى أن اللقاء يأتي على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي .