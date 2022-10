النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في مستشفى الشويرف القروي بتهمة الاختلاس

ليبيا – أمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس مدير وعدد من المسؤولين في مستشفى الشويرف احتياطيًا لاختلاسهم ثلاثة ملايين وخمسمائة وستين ألف دينار.

النائب العام المستشار الصديق الصور أمر بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي، حيث أُجرِيَت التحقيقات في مواجهة مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي.

وأنبأت التحقيقات المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد، التي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد؛ فوضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.

وأفاد المكتب الإعلامي أنه وبإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى.

