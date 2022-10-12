لاشتباههم بقضايا فساد..النيابة العامة توقف 3 سفراء سابقين

الوطن – متابعات

اتخذت النيابة العامة تدابير رامية لملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى أوكرانيا.

وبحسب النيابة العامة فقد بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعها.

وأظهرت إجراءات التحقيق أن هناك سلوكاً مؤثَّـماً أعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات؛ بتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة.

وأضاف مكتب النائب العام أنه “ترتَّب على ما سبق الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم ؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام”.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً بعد مواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم.