زنينغا أكد للمنقوش دعم باتيلي لجهود الحكومة لعقد الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، إن رايزدون زنينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، نقل لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، دعم ومساندة المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باتيلي، لإجراءات وجهود حكومة الوحدة المبذولة؛ لعقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

واستقبلت المنقوش زنينغا في مقر الوزارة بطرابلس، وذلك للتجهيز لوصول المبعوث الأممي لتسهيل عمله من داخل ليبيا، إضافة إلى ترتيب لقاءات واجتماعات متسلسلة سيعقدها المبعوث فور وصوله.

من جانبها قالت البعثة الأممية إن المنقوش أعربت عن ترحيبها الحار بوصول الممثل الخاص للأمين العام باثيلي إلى ليبيا، وتطلعها لاستقباله في طرابلس.

وباشر باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الماضي، وذلك وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).