شاهد في «اقتصاد بلس»: حريق أرشيف مؤسسة النفط.. والتحذير من إفلاس شركات القطاع

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة «الوسط ( Wtv)»، مساء الأربعاء، الضوء على الحريق الذي اندلع في المبنى التابع لإدارة المعلومات المكتبية الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم، وهو الحادث الذي أرجعت المؤسسة سببه إلى «ماس كهربائي».

وقال مؤسسة النفط إن حريقا اندلاع في المبنى القديم وسط العاصمة طرابلس جراء ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ليبيا

– مؤسسة النفط: ماس كهربائي وراء حريق المبنى القديم.. ولا خسائر بشرية أو أضرار

مذكرة داخلية تحذر من «إفلاس» شركات النفط والغاز

وفي جزء آخر من الحلقة، تتطرق إلى مذكرة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من «الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركات الخدمية التابعة لقطاع النفط والغاز» واحتمال «إفلاس هذه الشركات».

والرسالة أرسلها مدير عام الشؤون المالية إلى أعضاء لجنـة الإدارة للمالية، وشركات التشغيل والتصنيع، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، نبهت إلى «تفاقم العجز النقدي لدى الشركات مما أدى إلى عدم قدرتها على أداء الأعمال المناطة بها بالشكل المطلوب نتيجة صعوبة الإيفاء بالتزاماتها المالية.

خسائر ليبيا جراء التدفقات المالية غير المشروعة

وتشير الحلقة إلى معلومات أوردتها دراسة لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، تفيد بأن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر بـ1.2 مليار دولار.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الخسارة تمثلها مافيا تهريب المهاجرين التي تدر سنويا حوالي 236 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الشاسعة في ليبيا.

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