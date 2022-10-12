المبروك يبحث إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس 

العنوان – طرابلس

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس.

وناقش المبروك وبلحاج خلال اللقاء الموضوعات المرتبطة بأنشطة وبرامج البنك الدولي في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا ومجموعة البنك الدولي، وكذلك إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023م، وبناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية.

وتناول الاجتماع أيضاً عدد من الموضوعات وأوجه التعاون المشترك الأخرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم ومجالات التعاون المشترك بين دولة ليبيا والبنك الدولي