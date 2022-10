ليبيا – أكد الناطق باسم الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل أن الشرعية هي أهم عنصر في العملية الانتخابية والحكومة الليبية تمتلك الشرعية الحقيقية المتمثلة في مجلس النواب.

عبد الجليل، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أنه لن يتم استثناء أي بلدية في انتخابات المجالس البلدية من الانتخابات وكلها ترتيبات لوجيستية بحتة.

Shares

The post عبد الجليل: لن نستثني أي بلدية في انتخابات المجالس البلدية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية