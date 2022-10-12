بوعرقوب: ليبيا ستكون ساحة لتصفية الصراعات بين تركيا واليونان

الوطن|رصد

صرّح المحلل السياسي، أحمد بوعرقوب، أنّ ليبيا مهددة بسبب توتر الأوضاع الإقليمية، حيث ستكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات بين تركيا واليونان في حال احتدام الدولتين بسبب تصعيد الخلافات بينهما.

وتابع بوعرقوب لا يوجد تأييد داخلي على هذه المذكرة التي اتفقت عليها تركيا مع الحكومة منتهي الولاية؛ لأنّها تعطي الجانب التركي ما لا يستحقه، مشيرًا إلى أنّ الرأي العام الليبي يخوّن عبدالحميد الدبيبة.

وقال بوعرقوب إنّ جميع الأطراف السياسية في البلاد كانت قد أصدرت بيانًا يرفض هذه المذكرة، كما وقد أصدرت حكومة باشاغا بيانًا تستنكر فيه توقيع المذكر، وترفضها تمامًا.