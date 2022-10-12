وزير العدل بالحكومة الليبية يتفقد عنابر النزلاء بسجن الكويفية

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، عنابر النزلاء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، لتقييم الوضع الإنساني داخل المؤسسة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الثلاثاء لجهاز الشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

ووقف الوزير، خلال الزيارة، على الاحتياجات الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة عمل عناصر الجهاز .

وقالت الحكومة، إن وزير العدل أشاد بجهود القائمين على هذه المؤسسة في تحسين ظروف الاحتجاز، والرقي بالدور الإصلاحي المناط بها.

وأكدت على أن وزارة العدل تؤكد على القيام بدورها الإشرافي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإعادة إدماج نزلائها في المجتمع، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية داخل هذه المؤسسات.