السائح يبحث مع منسق اليابان بليبيا مستجدات العملية الانتخابية

استقبل رئيس مفوضية الانتخابات “عماد السايح” اليوم الاربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدى ليبيا “ماساكي أماديرا”.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أن اللقاء بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقاً لتطورات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً.

وأضافت، أن اللقاء تناول تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وقام “ماساكي أماديرا” والوفد المرافق له بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للتأكيد علي الجهوزية للاستحقاق القادم، مؤكدا دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

وثمن القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدى ليبيا جهود المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.