شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، نقاشًا حول الانقسام الذي طال هذه المرة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، في أعقاب قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا إعادة تشكيلها، والاستعداد لإجراء انتخابات في خمس مناطق.

وأعلنت حكومة باشاغا، الخميس الماضي، عن إعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، التي أنشأتها الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني في 27 يونيو 2021، تحت إشراف وزير الحكم المحلي حينها.

– حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية

وهكذا بدا المشهد مشرَّعا على لجنتين للإشراف على الانتخابات البلدية، خاصة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموتقة عبدالحميد الدبيية، الذي اجتمع مع عدد كبير من عمداء البلديات على دعم اللامركزية، متعهدًا بمزيد من الدعم لجميع البلديات.

هل يمكن للإصلاح المحلي أن يعالج الأزمة السياسة الحالية؟ وما تداعيات قرار حكومة باشاغا إعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية، وهي المحاور التي ناقشها البرنامج مع كل من: رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سابقا سالم بن تاهية والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي والكاتب والباحث السياسي إدريس احميد.

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