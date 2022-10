يسري: الليبيون زاهدون عن مدارس الغرياني الدينية بسبب فتاويه التي صعدت الحروب والقتل في البلاد

ليبيا – قال الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي محمد يسري إن المفتي المعزول الصادق الغرياني ذاته واسمه يجعل الليبيين زاهدين في هذه المدارس التي أنشأها كونه مفتي الجماعات الإرهابية، رغم ميول الشعب الليبي إلى دراسة العلوم الدينية ومتأصل فيهم المذهب المالكي والطرق الصوفية.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “إن الغرياني حتمًا سيواجه عزوفًا حادًا لتاريخه المعهود، كونه أحد أسباب ما مرت به ليبيا بدعم من فتاويه والتي صاعدت الحروب والقتل في البلاد ودفعت بولاء الطلاب كوقود لها”.

وتابع يسري حديثه: “الجميع يعلم أن هذه المدارس لن تكون إلا معامل لتفريخ الإرهابيين، عبر محاولة إنشاء أجيال تتلقى أفكاره من خلال مدارس يفترض أن تكون رسمية كونها مدعومة من الدولة وتابعة لدار الإفتاء الليبية”.

هذا وقال سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،:” إن مآسي التعليم تلتحق بالصحةحتى من يسعى للعمل في إنشاء المدارس لايجد تعاونا من الدولة في ذلك،وتجربة دار الإفتاء وكلية العلوم الشرعية شاهدة على هذا بكل أسف”.

